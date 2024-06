Aangifte tegen Rico Verhoeven en manager ‘om bedreiging’

Een voormalig zakenpartner heeft aangifte gedaan van bedreiging tegen kickbokser en acteur Rico Verhoeven en zijn manager. Dat bevestigt de advocaat van de aangever, zakenman en bodybuilder Tibor Koppers.

Rico en zijn manager zouden de man donderdag 30 mei bedreigd hebben op een evenement na een zakelijk conflict. De manager van Verhoeven ontkent de bedreigingen en beschrijft de situatie in Het Parool als “niet eens een storm in een glas water”.

Verhoeven is de laatste jaren druk bezig zijn acteercarrière van de grond te krijgen. Zo speelde hij al de hoofdrol in de film Black Lotus, die in 2023 verscheen. Ook had Verhoeven een bijrol in de Netflixserie Undercover.