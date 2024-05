Rico Verhoeven vertelt geëmotioneerd over band met trainer Dennis: ‘Zo dankbaar dat hij er is’

Rico Verhoeven is al elf jaar de ongeslagen wereldkampioen kickboksen. Dat heeft hij voor een groot gedeelte te danken aan zijn trainer Dennis. Maar Dennis is voor Rico méér dan een trainer, vertelt hij geëmotioneerd aan Art Rooijakkers in zijn programma Rooijakkers Over De Vloer.

De bokser vertelt hoe hij vroeger altijd trainde met zijn vader en sinds zijn tienerjaren wordt bijgestaan door Dennis. “De helft van zijn leven zijn we al samen. Dat is al bijna achttien jaar”, rekent Dennis gauw uit. Zeker bij de voorbereidingen voor een gevecht, spreken en zien ze elkaar meer dan ze hun levenspartners zien, zegt Rico. “Dus we kunnen letterlijk lezen en schrijven. Dennis hoeft maar naar me te kijken en weet hoe ik me voel. Soms probeer ik dingen weg te drukken, maar hij krijgt het er wel uit. En dat is denk ik het allermooiste van de dynamiek die we hebben.”

Dankbaar

Dan krijgt Rico het te kwaad. “Onderdrukken, onderdrukken”, mompelt hij. Hij herpakt zich en legt uit waarom hij geëmotioneerd raakt. “Dennis is gewoon zó belangrijk voor mij. Mijn eigen vader heb ik niet meer, dat gat vult Dennis op voor mij.” Rico’s vader Jos Verhoeven, zelf tweevoudig Nederlands kampioen in de Japanse vechtsport Kyokushinkai, overleed in 2017 aan de ziekte van Alzheimer. Dat gemis is en blijft enorm, vervolgt Rico. “Sommige dingen heb je in het leven dat je denkt: had ik mijn vader maar. Dat betekent dat ik echt heel dankbaar mag zijn dat Dennis er is.”

