Rico Verhoeven behoudt wereldtitel na intense strijd met Levi Rigters

Rico Verhoeven (35) heeft opnieuw bewezen waarom hij de ‘King of Kickboxing’ wordt genoemd. In een slopend gevecht over vijf rondes verdedigde hij met succes zijn wereldtitel tegen Levi Rigters (29). Na een wedstrijd vol actie en spannende momenten wees de jury unaniem Rico aan als winnaar.

Met deze overwinning staat Rico al meer dan tien jaar aan de top van het Glory-zwaargewicht. Dit was de twaalfde keer dat hij zijn titel verdedigde en het ging niet zonder slag of stoot. In de derde ronde kreeg Rico een harde rechtse van Levi te verduren, waardoor hij even op het canvas belandde. Maar de kampioen herpakte zich snel en sloeg zijn uitdager in de vierde ronde neer met een stevige rechtse hoek.

De wedstrijd kende ook enkele intense momenten, waaronder een pijnlijke trap in het kruis voor Rico in de beslissende vijfde ronde. Toch bleef hij domineren, terwijl Levi met hoge trappen probeerde de winst naar zich toe te trekken. Na de laatste bel omarmden de twee vechters elkaar uit respect.

Voor Levi Rigters was het niet alleen fysiek, maar ook emotioneel een zware week. Hij verloor onlangs zijn vader, die al langere tijd ziek was. Ondanks dit zware verlies stond Levi sterk in de ring, wat veel bewondering opleverde, ook van Rico zelf. “Ik kan alleen maar mijn pet afnemen,” zei de kampioen voorafgaand aan de wedstrijd.

Met deze overwinning verstevigt Rico zijn legendarische status in de kickbokswereld en laat hij zien dat hij, zelfs in moeilijke gevechten, nog steeds de onbetwiste nummer één is.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP