Richard Groenendijk: ‘Geen kinderen was beste keuze’

Richard Groenendijk en zijn man Marko hebben geen kinderen en dat vindt de cabaretier de beste beslissing van zijn leven, vertelt hij deze week in Weekend. Hij vindt dat hij in de huidige wereld een kind geen stabiele toekomst kan bieden. Daarnaast denkt hij dat menigeen zich op het ouderschap verkijkt. “Dan zeggen ze: “Het is best veel werk”. O ja, joh?”

Het niet hebben van kinderen is de beste keuze die hij ooit heeft gemaakt, vindt Richard Groenendijk. “Ik vind het een heel ingewikkelde wereld om een kind in groot te brengen. Ik heb het idee dat de huidige generatie niet weet waar ze aan begint. Dan staan ze met zo’n kind en zeggen ze: “Het is best veel werk”. O ja, joh?”

Scheiden

In Richards ogen beseffen mensen zich te weinig dat het hebben van een kind je leven drastisch verandert. “Veel ouders denken dat ze mét een kind hetzelfde leven kunnen leiden als daarvoor. En wat ik een van de allerergste dingen vind, is dat ouders met kinderen in de leeftijd acht tot vijftien gaan scheiden. Die kinderen creperen, want je wilt dat niet als kind. Ik vind het een moeilijke tijd om een kind een stabiele toekomst te geven.”

