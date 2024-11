René Froger wil nog niet stoppen: ‘Geen zin om niks te doen’

Stoppen met de Toppers? René Froger moet er nog lang niet aan denken. Maar de zanger is er wel bewust van dat de formatie met z’n tijd mee moet gaan, vertelt hij deze week in Weekend. “Je moet de jonge garde in de gaten houden. Dan kunnen de Toppers nog wel een tijdje blijven bestaan.”

Even geleden sprak René Froger uit dat er op een gegeven moment een vervanger voor hem gezocht zou moeten worden bij de Toppers. Maar daar komt de zanger deze week in Weekend op terug. “Nog even niet voor mij. Mijn stem is echt top en mijn fysiek is goed. Dus waarom niet doorgaan? Over tien jaar ben ik 73. Als de Lieve Heer me spaart, sta ik dan nog steeds op het podium. Dat is toch het leukste wat er is? Ik heb geen zin om niks te doen. Dus geraniums, alleen in mijn tuin.”

Lees ook: René Froger wil superfit worden: ‘En dat moet’

Jonge garde

Menig jonge artiest wil zich wel bij de Toppers voegen, maar volgens René kan dat niet zomaar. “Het is niet zozeer dat ze heel beroemd moeten zijn. Het moet natuurlijk vooral in de show passen. Het gaat om de goede balans en die hebben we steeds weer gevonden. De mensen krijgen er geen genoeg van en dat komt doordat we wakker blijven en gewoon leuk vinden wat we doen. Je moet met je tijd meegaan en de jonge garde in de gaten houden. Dan kunnen de Toppers nog wel een tijdje blijven bestaan.”

Lees het hele interview met René Froger, waarin hij onder meer vertelt over de mindere momenten in zijn carrière en zijn mening geeft over het drank- en drugsgebruik van jongere artiesten, in Weekend nummer 45, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.