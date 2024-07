Realityserie Gordon vanaf deze datum te zien

De realityserie van Gordon is vanaf 6 september te zien op SBS6. Het programma krijgt de naam Dit ben ik, Gordon, onthult een emotionele zanger op Instagram.

“We hebben zo hard gewerkt, echt, we zijn er nog lang niet, maar het wordt zo iets bijzonders”, spreekt Gordon zijn volgers toe bij een video van zijn verbouwde koffiezaak in Blaricum. “En als je nou wilt zien hoe dat allemaal verloopt, en met alle ups and downs die er zijn geweest… Vanaf 6 september op SBS het programma Dit ben ik, Gordon! Fijn weekend allemaal”, besluit hij geëmotioneerd.

Volle agenda

John van den Heuvel maakt de serie met zijn productiebedrijf. In eerste instantie had de misdaadjournalist het plan een nieuwe serie met Gordon en Gerard Joling te maken. Maar dat bleek niet te realiseren, omdat Gerard Joling naar eigen zeggen een te volle agenda had. Joling krijgt ook een serie bij RTL. Verdere details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.