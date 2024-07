Jarige Gordon staat stil bij groot gemis

Gordon viert zaterdag zijn 56e verjaardag, maar tegelijkertijd is het ook een trieste dag voor de presentator en zanger. Precies drie jaar geleden werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries op straat neergeschoten. Op Instagram staat Gordon stil bij de gebeurtenis.

“Happy birthday to me………elk jaar word ik eraan herinnerd dat jij er niet meer bent”, schrijft Gordon bij een foto van hem en De Vries samen. “Dus houden we de herinnering aan jou levend opdat je nooit vergeten mag worden. Drie jaar geleden alweer dat we deze held verloren.”

Gordon bedankt zijn volgers voor alle felicitaties en berichten die hij heeft ontvangen. “Zo lief en leuk allemaal!”, schrijft hij. “Vandaag vier ik het leven en proost ik op jou! In memoriam Peter R de Vries!”