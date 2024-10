Rapper Boef besteedt tijdens optreden in Ziggo aandacht aan Gaza

Boef, ofwel Sofiane Boussadia (31), nam tijdens zijn optreden in de Ziggo Dome de tijd om stil te staan bij de oorlog in Gaza. Hij riep samen met het publiek “Free Palestina” terwijl hij een Palestijnse vlag omhoog hield. Daarnaast vroeg hij ook aandacht voor de situaties in Jemen, Congo en Libanon.

“Achter mij is een lijst met allemaal dode baby’s, dode kinderen. Deze duurt 58 seconden, maar in het echt duurt deze lijst 8 uur lang”, zei Boef. Ondertussen verscheen achter hem ook groot de tekst “Stop Genocide”.

boef zei free palestina en stop genocide en i fwi pic.twitter.com/nhGeCh15ra — (@celestialbxdies) October 12, 2024

Bekende Nederlanders vragen aandacht voor situatie in Gaza

Sinds het begin van de huidige oorlog op 7 oktober vorig jaar zijn er meer dan 42.000 Palestijnen omgekomen en zijn de humanitaire omstandigheden verslechterd door tekorten aan voedsel, medicijnen en water. Verschillende bekende Nederlanders hebben aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Onder hen zijn acteurs zoals Walid Benmbarek en Nazmiye Oral en zangeres S10, die betrokken zijn bij een gezamenlijke steunactie van Oxfam Novib en Amsterdam for Gaza. Deze actie roept op tot humanitaire hulp voor de slachtoffers van de oorlog in Gaza​.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP/X: @CELESTIALBXDIES

Bron: ANP