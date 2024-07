Peter Gillis: ‘Toestand Mark weer verslechterd’

De toestand van realityster Mark Gillis is de afgelopen dagen verslechterd. Waar het eerder deze week beter leek te gaan met de zoon van Peter Gillis, heeft hij nu “opnieuw meer koorts” en moet zijn beademingsmachine “meer ondersteuning” geven. Dat heeft zijn vader Peter laten weten aan het ANP.

De 28-jarige Gillis werd eind vorige maand in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek een ernstige longontsteking te hebben. Maandag lieten Peter en zijn partner Wendy weten dat Mark zijn ogen had geopend, maar dat hij nog steeds voor zijn leven vocht. Wel zagen ze “langzaamaan” een stijgende lijn.

Hoop

“Men is constant op zoek naar een manier om een goede balans te hebben. Met als doel om Mark zo snel als mogelijk te laten ontwaken uit de kunstmatige coma”, schrijven Peter en Wendy. “Intussen vecht hij namelijk al bijna twee weken voor zijn leven. Zijn herstel lijkt voor ons gevoel even stil te staan, maar we blijven hopen dat er snel weer vooruitgang wordt geboekt.” De familie van Mark is dankbaar voor de ziekenhuismedewerkers en voor de steun die zij hebben ontvangen. “We hebben alle vertrouwen in hun aanpak en ook in onze Mark.”