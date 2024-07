Peter Gillis deelt gezondheidsupdate zoon Mark: ‘Gaat de goede kant op’

Realityster Mark Gillis vecht al negen dagen voor zijn leven, maar het gaat “de goede kant op”. Dat laat zijn vader Peter Gillis weten aan het ANP. “Er is intussen een andere antibioticakuur opgestart en eindelijk beginnen de ontstekingswaarden en koorts te zakken”, aldus Peter. “We waren enorm blij verrast toen Mark vandaag zijn ogen even opendeed.”

Gillis werd in de nacht van 28 op 29 juni in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek een ernstige longontsteking te hebben. “Het is nog onbekend welke bacterie of welk virus hem zo ziek heeft gemaakt. De artsen en verplegers van de intensive care zorgen uitstekend voor hem en we blijven hopen op een spoedig herstel. Op dit moment vecht Mark nog voor zijn leven”, zei zijn vader toen.

Peter en zijn partner Wendy reageren met de verklaring op “verkeerde berichtgevingen”. Zo ging online het verhaal dat de 28-jarige Mark zou komen te overlijden. “De dokters en verpleging bieden uitstekende zorg aan Mark. Ze zijn deskundig, betrokken en hebben alle tijd en aandacht voor hem, maar ook voor ons als familie”, schrijft Peter.

Onzeker

Volgens de vakantieparkhouder zijn de vooruitzichten “goed”, maar ook “onzeker”. “Langzaamaan hopen we dat dit het begin is van een stijgende lijn”, schrijft hij. “Op de ic weten ze niets zeker en het leven geeft geen garanties.”

Peter Gillis en zijn familie worden sinds 2020 door SBS6 gevolgd voor de realityserie Familie Gillis: Massa Is Kassa.