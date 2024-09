Paul de Leeuw ligt niet wakker van kritiek Johan Derksen



Paul de Leeuw trekt zich niets aan van de kritiek die Johan Derksen had op zijn theatershow 60? We zien wel! Derksen zei eind vorige maand in Vandaag Inside dat hij “verbijsterd” had zitten kijken naar de voorstelling. In De Coen & Sander Show reageerde De Leeuw donderdagochtend dat de woorden van Derksen hem weinig doen.

“Het programma gaat over meningen. Het is een businessmodel om mensen af te maken”, zegt hij over het SBS-programma van Derksen. “Ik vind het natuurlijk vervelend om te horen, maar je hebt het programma honderd keer gespeeld voor volle zalen en er zijn ook goede reacties.”

Derksen noemde de voorstelling van De Leeuw “niet leuk, het was niet humorvol, het was een complete afgang”. Ook zei hij dat De Leeuw de afgelopen tien jaar niets meer heeft gedaan “wat succesvol was”.

Professioneel

De Leeuw is van mening dat geen reactie geven eigenlijk het beste is. “En natuurlijk lukt dat, want ik ben professioneel. Het enige is: je moet je er niet te veel van aantrekken en niet denken dat heel Nederland zo denkt.”