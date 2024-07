Paul de Leeuw maakt nieuw seizoen Ranking the Stars

Paul de Leeuw gaat een nieuw seizoen van het spelprogramma Ranking the Stars maken bij RTL 4. Dat bevestigt een woordvoerster van de zender na berichtgeving van het AD.

De Leeuw presenteerde het programma eerst tussen 2006 en 2018 voor omroep BNNVARA en daarna bij RTL. Toen De Leeuw RTL verliet en terugkeerde naar de publieke omroep, nam Eddy Zoëy de presentatie over op de commerciële zender.

Korte lontjes

“Ik vind het geweldig en in deze tijd misschien ook wel een uitdaging om een nieuwe Ranking te maken … inclusief lange tenen, korte lontjes en vette vooroordelen”, aldus De Leeuw. “Ik hoop dat de stars deze handschoen durven op te nemen voor een nieuw spraakmakend seizoen!”

In 2025 te zien

Het nieuwe seizoen met De Leeuw aan het roer moet volgend jaar te zien zijn, aldus RTL. In Ranking the Stars geven bekende Nederlanders elkaar een plek op een ranglijst aan de hand van een vraag, zoals ‘naar wie wordt als eerste een straat vernoemd?’ De vraag is ook gesteld aan een panel van honderd willekeurige mensen. De BN’er wiens ‘ranking’ het meest overeenkomt met die van het panel, wint.