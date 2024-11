Overval in woning van realityster Tamara Elbaz

Twee mannen hebben een overval gepleegd in het huis van Tamara Elbaz, bekend van de realityserie The Real Housewives of Amsterdam. De inbraak vond plaats toen haar zoon Alexander en twee babysitters thuis waren, schrijft de 42-jarige tv-persoonlijkheid in een bericht op Instagram. Elbaz zelf was niet thuis ten tijde van het incident.

“De babysitters zijn bedreigd en de twee mannen zijn regelrecht op mijn kast afgelopen waar diverse dure spullen in lagen”, schrijft Elbaz. “Zij hebben voor ongeveer 200.000 euro aan spullen meegenomen.”

Elbaz vindt “het belangrijkste” dat haar zoon en de babysitters niets mankeren. “De meisjes zijn alleen enorm geschrokken en Alexander sliep gewoon door gelukkig.”

Geweldsincident

In september dit jaar werd Elbaz slachtoffer van een geweldsincident. Twee minderjarige jongens vielen haar aan terwijl haar zoontje toekeek. Na dat incident kreeg de realityster beveiliging.