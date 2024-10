Ook deze BN’ers gaan op de vuist in Boxing Influencers

Ook Louisa Janssen, Sem van Dijk en boer Ayoub doen mee aan de nieuwe editie van Boxing Influencers. Dat heeft streamingdienst Videoland dinsdag aangekondigd.

Louisa Janssen komt in actie tegen influencer Vonneke Bonneke en realityster Lena Semenova neemt het op tegen Djamila, bekend van The Real Housewives of Amsterdam. Eerder was al bekend dat Dave Roelvink meedoet aan het programma. Hij neemt het op 22 december op tegen voormalig vechtsporter Melvin Manhoef.

Nog geen tegenstander voor Sem van Dijk

Videoland onthulde ook een reeks namen voor wie nog geen tegenstander is gevonden. Het gaat daarbij om Sem van Dijk, Gigi Adam, Kaylee Willems, Ayoub Louihrani, Geraldo Holzken en Tony Jas.