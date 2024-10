Dave Roelvink doet mee aan Boxing Influencers

Dave Roelvink doet mee aan Boxing Influencers. De eerste kandidaat werd woensdag bekendgemaakt. Roelvink deed in 2019 ook al eens mee aan het evenement.

“Hij is jong, hij is gretig, hongerig, leergierig”, zegt trainer Michael Passenier over Roelvink. Tijdens het event stappen mediapersoonlijkheden, influencers en realitysterren met elkaar in de ring.

Boxing Influencers vindt plaats op zondag 22 december. Het event is te zien op Videoland. Eerder deden onder anderen acteur Charly Luske, YouTuber Laura Ponticorvo en presentator René Watzema mee.