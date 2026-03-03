Nóg een bekende naam duikt op in GTST

Tekst: Denise Delgado

Meerdijk krijgt er weer een bekend gezicht bij. John Buijsman (72) maakt binnenkort zijn entree als Tinus Bos, maar hij komt niet alleen het dorp binnen. In de aflevering wordt hij op een brancard het ziekenhuis ingereden, begeleid door musicalster April Darby.

Ambulancemedewerker

April speelt een ambulancemedewerker die uitlegt dat Tinus ‘vermoedelijk’ binnenkomt met een alcoholintoxicatie en dat hij nauwelijks reageert op pijnprikkels. Daarmee lijkt niet alleen John, maar ook April voor opschudding te gaan zorgen in de soap, wat haar rol precies inhoudt, blijft nog even afwachten. Op Instagram hint April al dat ze vandaag iets groots gaat bekendmaken. Zou dat hiermee te maken hebben?

Voor April is het trouwens niet de eerste keer dat ze aan GTST gelinkt wordt. Oplettende kijkers herinneren zich misschien dat zij in 2014 de leader inzong. Na kritiek op de zang verdween die versie weer van tv. Bekijk de video hieronder.

Eerder liet de maandtrailer al doorschemeren dat Tinus de vader is van dokter Luuk Bos (Kees Boot). Hun hereniging belooft meteen spanning: Luuk bijt Tinus toe dat hij hem helemaal niet kent en lijkt weinig zin te hebben om hem te helpen. Daarbij verwijst hij ook naar een pijnlijk verleden: “Alsof je mij wilde redden toen je me een hersenschudding sloeg.”

BEELD: GTST RTL4/YOUTUBE: OMROEP WEST