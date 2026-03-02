Déze acteur duikt op in GTST en Luuk is woest

Tekst: Denise Delgado

Een nieuwe naam (en een bekend gezicht) duikt binnenkort op in Meerdijk: John Buijsman (72) is straks te zien in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ als Tinus Bos. In de nieuwe maandtrailer wordt direct duidelijk dat zijn komst voor spanningen zorgt, vooral bij dokter Luuk Bos (Kees Boot, 55).

Confrontatie in het ziekenhuis

Op de beelden loopt Luuk zijn vader tegen het lijf in het ziekenhuis, en zijn reactie laat weinig aan de verbeelding over. “Je kent me helemaal niet”, zegt hij boos bij het weerzien. Luuk lijkt bovendien niet van plan om Tinus medische hulp te verlenen. “Alsof je mij wilde redden toen je me een hersenschudding sloeg.”

Uit de gidsteksten blijkt dat Troj het niet oké vindt dat Luuk weigert Tinus te helpen, wat de situatie in Meerdijk vermoedelijk verder op scherp zet.

Een vertrouwd gezicht

John Buijsman is geen onbekende voor kijkers. Hij was in talloze reclames te zien en speelde gastrollen in series als Medisch Centrum West en Flodder. De laatste jaren kennen veel mensen hem vooral als opa Richard in De Tatta’s.

Vanaf dinsdag 10 maart is John te zien in GTST. Wie via Videoland kijkt, ziet Tinus al een week eerder en ontdekt dan ook waarom het zo botert tussen vader en zoon.

Bekijk ook:

BEELD: GTST