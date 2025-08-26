Tatjana Šimić reageert fel op woke-kritiek Flodder

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de ochtendshow van Radio 538 liet actrice en presentatrice Tatjana Šimić haar frustratie blijken over de reacties die ze ontvangt op Instagram. Fans vragen zich volgens haar af of zij zich opnieuw bloot zal geven, iets wat ze eerder deed in Flodder.

Tatjana Šimić benadrukt dat de serie en haar rol daarin niets te maken hebben met de hedendaagse ‘woke’-beweging.

Reacties op Instagram

Tatjana vertelt dat ze regelmatig berichten krijgt waarin volgers hun zorgen uiten over bloot en de grenzen van tegenwoordig: ‘Toch niet weer bloot, dat zou ze toch niet weer doen?’ Ze geeft aan dat deze reacties haar soms verbaasd maken, omdat ze vindt dat Flodder juist ruimte biedt voor humor en ontspanning. Volgens Tatjana draait het om het laten lachen van mensen en het geven van een moment van plezier, los van politieke correctheid.

Flodder in de moderne tijd

Volgens Tatjana Šimić is Flodder nog steeds relevant, ondanks dat de tijden veranderd zijn. ‘Veel mensen vragen zich af: in deze woke-tijden is Flodder toch helemaal niet mogelijk? Alles is mogelijk,’ zegt zij. Ze legt uit dat de serie juist een ontsnapping biedt van de dagelijkse zorgen van mensen en dat de kern nog altijd hetzelfde is: mensen willen zichzelf kunnen zijn en genieten van humor.

Tatjana over ‘woke’

De actrice laat ook duidelijk weten hoe zij tegenover de ‘woke’-discussie staat: ‘Jullie moeten je allemaal, lieve mensen, afvragen: in welke wereld leven we in godsnaam, wat is er gaande in de wereld? Mensen zijn bezig met problemen, met zorgen, ze willen iets leuks zien.’ Ze vervolgt: ‘Mensen verlangen naar goede oude tijden. Nu weet ik dat dit nieuw is, dit is niet van toen, maar wij willen gewoon dat mensen lachen, dat mensen zichzelf kunnen zijn. En niet dat woke shit, sorry dat ik het zo zeg. Ik heb er niks mee.’

