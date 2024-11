Wendy van Dijk wil in nieuwe Flodder-serie spelen: ‘Ja, hartstikke leuk’

Wendy van Dijk staat er zeker voor open om een rol te gaan spelen in de nieuwe Flodder-serie, Kees Flodder. Dat heeft de actrice en presentatrice woensdag gezegd in het programma Bar Laat.

Van Dijk speelde in 1995 een van haar eerste rolletjes als ‘vriendin #1’ in een aflevering in het derde seizoen van de oude serie. “Ja, hartstikke leuk”, zei Van Dijk spontaan in Bar Laat toen Sophie Hilbrand haar vroeg of ze oren had naar een rol in de reboot.

Productiehuis NewBe maakte woensdag bekend aan een spin-off te werken. De producent wil verder nog geen details delen omdat het project zich “nog in een vroeg stadium bevindt”. Het is niet duidelijk of er oude acteurs in de serie terugkeren en voor welk platform of welke streamer de reeks wordt ontwikkeld.

Ook wil NewBe niet zeggen om welke Kees Flodder het gaat. In de filmreeks en de serie zitten twee personages Kees: dochter Kees, gespeeld door Tatjana Simic, en zoon Kees. Deze rol werd gespeeld door René van ’t Hof en Stefan de Walle.