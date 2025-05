Nikkie Plessen blaast 40 kaarsjes uit: ‘I’m ready’

Nikkie begon haar carrière als actrice in onder andere Onderweg naar Morgen en Kees & Co en werkte als vj bij TMF. In 2011 lanceerde ze haar succesvolle modelabel NIKKIE.

Uit andere media

Suiker zit zo ongeveer overal in en ons brein is er dol op. Maar te veel suiker kan je gezondheid, stemming en energiehuishouding juist negatief beïnvloeden. Dokter Tamara geeft daarom tips om af te kicken van suiker.

Koning Charles (76) en koningin Camilla (77) hebben dinsdag in de National Gallery in Londen hun officiële staatsieportretten onthuld. De portretten zijn gemaakt ter gelegenheid van hun kroning, die inmiddels twee jaar geleden plaatsvond.

Snak jij met de zomer op komst naar een bruin kleurtje? Dan kun je ervoor kiezen om urenlang te bakken in de zon. Helaas is dat alleen niet de gezondste optie. Gelukkig is daar zelfbruiner, een gezondere manier om een kleurtje te krijgen. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn. Het product kan flink vlekken.

Bonnie St. Claire was vorige week een van de genodigden op het feest waarmee Gerard Joling zijn 65e verjaardag én 40-jarig artiestenjubileum vierde. “Wat heb ik genoten van je feest”, schrijft Bonnie op haar Instagram aan haar vriend Gerard. “Wat een mijlpaal 65 jaar & 40 jaar in het vak. Wij kennen elkaar dus al…

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

