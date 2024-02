Anna Nooshin over bevalling: ‘Een droom’

Anna Nooshin heeft een fijne bevalling gehad. De 37-jarige influencer noemt de ervaring “in alle opzichten een droom”.

Nooshin en haar vriend Thijs Boermans maakten eerder op zondag bekend dat hun eerste kind, dochter Nala, was geboren. “We hebben de afgelopen tijd lekker in alle rust en stilte kunnen genieten (ze is niet vandaag geboren) en hebben dus fijn in een privé bubbel kunnen bijkomen”, schrijft ze in haar Instagram Stories.

De twee zijn inmiddels “iets meer gewend” aan het leven met een pasgeboren baby. “En langzaam aan elke dag ontdekken hoe wonderlijk het is.”

Bron: Instagram Anna Nooshin

Nooshin is dankbaar voor de steun die ze van haar volgers heeft gehad tijdens haar zwangerschap. “Voor nu heel veel liefde naar jullie. Jullie hebben zo meegeleefd de afgelopen maanden en ik heb ontzettend veel support gevoeld van iedereen.”