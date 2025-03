Nielson tóch op 538 Koningsdag: ‘Alles valt uit te praten’

Dankzij de verzoening heeft Nielson ook leuk nieuws: “Dat ik op de 538 Koningsdag sta, maar 538 is ook nog eens mediapartner van mijn kleedje op de rommelmarkt in Dordrecht.” Eerder liet hij op TikTok weten daar op Koningsdag op te treden .

Het gesprek verliep ‘geweldig’ en Nielson is opgelucht dat de kou uit de lucht is. Ondanks hun meningsverschillen begrijpen ze naar zijn zeggen ‘elkaar nu beter’.

Volgens Nielson had presentator Frank Dane een belangrijk aandeel in de verzoening. “Jij hebt de deur geopend om vandaag om de tafel te zitten,” liet hij weten. Daarmee is de weg vrij voor een feestelijke Koningsdag op Radio 538.

Denise Delgado

