Nielson speelt op Koningsdag op rommelmarkt Dordrecht na ophef over Radio 538

Nielson (35) heeft aangekondigd dat hij op Koningsdag een optreden geeft op de rommelmarkt in Dordrecht. De zanger deelde het nieuws via een video op TikTok, kort nadat hij stelde dat hij niet meer welkom was op 538 Koningsdag vanwege kritiek op een rubriek van de radiozender.

“Ik realiseerde me ineens dat ik vrij ben op Koningsdag. Toen dacht ik: ‘dan kan ik net zo goed ergens gaan spelen'”, begint Nielson in zijn video op TikTok. “Bij deze laat ik graag weten dat ik gewoon op de rommelmarkt, op de braderie in Dordrecht, een showtje ga doen.” De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.

De ophef begon toen Nielson op Threads zijn frustratie uitte over de 538-rubriek Maak ’t of Kraak ’t. Zijn nieuwe single ‘Scherven‘ werd daar ‘gemaakt’’ maar vervolgens niet meer gedraaid. “Kun je net zo goed dat hele rubriekje opdoeken toch?” schreef hij.

Volgens de zanger viel zijn kritiek niet in goede aarde bij 538. “Ze hebben mijn uitnodiging om te komen spelen op Koningsdag ingetrokken,” reageerde hij donderdag op TikTok. “Dat vond ik best een heftige reactie, want ik draag 538 een warm hart toe.” Talpa stelde later dat er slechts gesprekken waren gevoerd en dat Nielsons optreden nog niet definitief was vastgelegd.

