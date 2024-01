De 538 Ochtendshow wint Gouden RadioRing

Het radioprogramma De 538 Ochtendshow van Radio 538 heeft de Gouden RadioRing gewonnen. Makers Tim Klijn, Niels van Baarlen en Rick Romijn kregen de prijs donderdagavond overhandigd in De Vorstin in Hilversum.

De ochtendshow van Radio 538 bestaat nog maar ruim een halfjaar in de huidige vorm. Eerder werd de show gemaakt door Wietze de Jager en Klaas van der Eerden maar zij besloten vorig voorjaar al na een paar maanden te stoppen. Klijn, Van Baarlen en Romijn kwamen vervolgens over van Radio Veronica om het tijdslot over te nemen. De laatste twee wonnen al eerder de RadioRing als onderdeel van het team van Edwin Evers’ Evers Staat Op, voor het laatst in 2018. Dat was ook de laatste keer dat een programma van Radio 538 genomineerd werd voor de RadioRing.

Naast De 538 Ochtendshow waren de programma’s Q-middagshow met Domien Verschuuren (Qmusic), The Friday Move (BNR Nieuwsradio), Jan-Willem Start Op! (NPO Radio 2/BNNVARA) en Kinkstart (KINK) genomineerd. Vorig jaar ging de prijs naar Somertijd van Radio 10.

Koning

Voor Klijn was het dubbel feest want eerder op de avond won hij ook de RadioRing voor beste presentator. In het verleden wonnen Edwin Evers, Gerard Ekdom (driemaal) en Rob van Someren ook in hetzelfde jaar de Gouden RadioRing én de prijs voor beste radiomaker.

De Gouden RadioRing werd dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. Donderdag viel ook Door de ogen van de Koning in de prijzen als winnaar van de RadioRing voor beste podcast. De Marconi Award voor Aanstormend Talent werd gewonnen door Jan van Poppel (NPO Klassiek/NPO Radio 1). SLAM! ging naar huis met de Marconi Award voor Beste Zender. Ghislaine Plag, tot december jarenlang de stem van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers, nam eerder deze maand al de Marconi Oeuvre Award in ontvangst.