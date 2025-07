Nicolette Kluijver zet grote stap in Gambia: ‘Ik leef mijn droomleven’

Tekst: Denise Delgado

Leuk nieuws voor Nicolette Kluijver. De presentatrice heeft samen met haar partner Milan Zolak een bijzondere investering gedaan: het stel is sinds kort eigenaar van een hotel met achttien kamers in Gambia.

Goede doelen

Aanvankelijk reisden ze naar het West-Afrikaanse land om kinderen te voorzien van schooluniformen, een initiatief dat Nicolette cadeau kreeg voor haar veertigste verjaardag. “Mij maak je niet blij met een tas of een ring,” vertelt ze. Dit soort ervaringen betekenen veel meer voor de presentatrice. “Onze liefde is ooit begonnen omdat we al in de goede doelen zaten. Zo hebben we elkaar ontmoet.”

Grote stappen

Volgens Nicolette hoeven ze zich de komende tijd zeker niet te vervelen met hun nieuwe project in Gambia. Op Instagram spreekt de presentatrice van ‘hele grote stappen’: ‘Ik leef mijn droomleven. Dankbaar voor alles wat we hier mogen meemaken! Het begon allemaal met een kleine droom, inmiddels maken we hele grote stappen.’

Het stel noemt het runnen van een hotel in Gambia een flinke uitdaging. “Op dit moment hebben we als het goed is ons huis verkocht en een aangekocht, allemaal in Nederland. Ondertussen proberen we hier een hotel te beginnen en proberen we vijf kinderen op te voeden.” Het hotel telt achttien kamers, verklapt de presentatrice.

Nicolette, moeder van drie kinderen uit een eerder huwelijk, vormt sinds maart 2024 een koppel met militair Milan.

