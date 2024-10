Nicolette Kluijver over co-ouderschap met ex: ‘Heftig maar overzichtelijk’

Nicolette Kluijver vindt het co-ouderschap dat zij met haar ex-partner Joost Staudt heeft “heel heftig, maar ook overzichtelijk”. Dat zegt de 40-jarige presentatrice in VROUW, een bijlage van De Telegraaf.

“Op Bonaire was het zoete inval, Joost en ik woonden bij elkaar in de straat”, aldus de inmiddels naar Nederland verhuisde Kluijver. “Nu wonen we nog steeds vrij dicht bij elkaar, maar is het toch anders. Maar het is allemaal goed op elkaar afgestemd en hoe het er precies in de toekomst uit gaat zien, weten we nog niet. We zoeken het samen uit, maar ik weet wel dat wij heel goede co-parents zijn.”

Net zo gek

Tegelijkertijd heeft Kluijver nog een andere verandering in haar privéleven. Sinds een tijdje is ze namelijk samen met haar vriend Milan, met wie ze het “rustig aan” doet. “Hij heeft twee kinderen, ik heb er drie en ik vond het al heel veel voor mijn kinderen dat we verhuisden naar Nederland. Een tijdje terug stond heel groot op een tijdschrift dat ik verliefd ben. Dat krijgen zij dan ook mee en ik vond dat best wel heftig voor ze.” Maar tussen Kluijver en haar nieuwe partner zit het goed. “Hij is net zo gek als ik, daarom ben ik ook zo dol op hem”, zegt ze over hem.