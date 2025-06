Nicolette Kluijver en vriend gaan samenwonen

Wereldsterren

Chris Brown alleen op pad in Amsterdam: 'Helpt om me normaal te voelen'

Chris Brown is in zijn eentje op pad gegaan om Amsterdam te ontdekken. Op social media deelt de zanger dat hij in de nachtelijke uurtjes graag in steden rondsluipt waar hij overdag optreedt. De zanger heeft een foto geplaatst waarin hij tegen het Nationaal Monument op de Dam leunt. Hij is helemaal donker gekleed. “Fun...