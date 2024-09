Nick Schilder kondigt releasedatum solodebuut aan

Nick Schilder brengt eind deze maand zijn eerste soloalbum uit. Shatterproof verschijnt op vrijdag 27 september, maakte de zanger donderdag bekend. Eind maart bracht Schilder al zijn eerste ep als soloartiest uit.

Op Shatterproof staan veertien nummers, waaronder de singles Realize, Dancin’ Alone en de gelijknamige titeltrack. Die nummers stonden ook op de eerder verschenen ep. Het album “weerspiegelt de reis naar een nieuw begin, gekenmerkt door diepe emotie, drive en ongekende passie”, staat in een verklaring. De plaat is vanaf 27 september online en op cd verkrijgbaar. Op 15 november komt Shatterproof ook op vinyl uit.

Lees ook: Nick en Simon ‘volgen elkaar op afstand’ sinds breuk

Eerste hoofdstuk

“Door uitzonderlijk veel tijd in de studio door te brengen, met mijn gitaar op schoot of achter de piano, heb ik met veel inspiratie en toewijding een weg ingeslagen om mezelf opnieuw uit te vinden als muzikant”, zegt Schilder over zijn eerste soloalbum. “Het was een intens, maar ook belonend creatief proces. Ik ben blij dat ik met dit album het eerste hoofdstuk mag voltooien.”