Nick en Simon ‘volgen elkaar op afstand’ sinds breuk

Nick en Simon hebben sinds hun breuk nog steeds contact met elkaar. “We volgen elkaar op afstand, soms appen we”, zegt Simon Keizer in het AD. Keizer is “trots” dat Nick Schilder ook succes heeft als solo-artiest. “Volgende week ga ik naar zijn show.”

De zanger heeft woensdag zijn eerste solosingle Ik zeg het te weinig uitgebracht. Ook staat zijn eerste theatertournee op de agenda. “Ik voel niet alleen de behoefte om die muziek te delen, maar ook om het uit te leggen. Daarom ga ik vanaf februari het theater in, waar ik de liedjes kan voorzien van context. Ik zeg het te weinig gaat bijvoorbeeld over vriendschap.”

‘Hit scoren is niet meer het belangrijkst’

Voor zijn solomateriaal is “groot, groter, grootst” niet langer zijn drijfveer. “Bij Nick & Simon legden we singles langs een meetlat, dan werd er eentje niet zo vaak gedraaid als de vorige en ging het erover hoe dat kwam. Daar wil ik vanaf. Ik zou ontzettend blij zijn als er een hit tussen zit, maar het is niet langer het belangrijkst. Vanuit mijn gevoel wil ik liedjes maken waar mensen hopelijk iets aan hebben. Begin volgend jaar wil ik mijn eerste album lanceren.”

Beeld: Reni van Maren