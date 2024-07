Najib Amhali treedt eerder op wegens halve finale EK

Najib Amhali treedt woensdag vroeger op in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam in verband met de halve finale van het EK voetbal. Dat hebben de komiek en het theater op Instagram laten weten.

“In verband met de halve finale van het EK begint de voorstelling van Najib Amhali op woensdag 10 juli een uur vroeger, om 19.00 uur”, staat in het bericht. In de halve finale speelt het Nederlands elftal tegen Engeland (aanvang: 21.00 uur).

Lees ook: BN’ers vieren halve finaleplek Nederland op EK: ‘Euforisch’

30 Jaar On Stage

Amhali trad ook zaterdag vroeger op dan gepland om de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Turkije. De 53-jarige Amhali speelt nog tot en met 14 juli een reeks van zijn show 30 Jaar On Stage. De finale van het EK voetbal vindt ook plaats op 14 juli.