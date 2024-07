BN’ers vieren halve finaleplek Nederland op EK: ‘Euforisch’

Verscheidene bekende Nederlanders waren blij met de winst van het Nederlands elftal op Turkije in de kwartfinale van het EK zaterdagavond. Onder anderen zangers Guus Meeuwis en Simon Keizer en columnist Özcan Akyol vierden op social media de winst van Oranje.

Guus Meeuwis poseerde in zijn Instagram Stories met zijn vrouw Manon lachend in het Olympiastadion in Berlijn na de winst van Nederland. Ook Simon Keizer was in het stadion aanwezig en zong na afloop enthousiast mee met Wij Houden van Oranje, dat door het vak supporters op de tribune was ingezet na afloop van het duel. “Deze laag kippenvel gaat noooit meer weg”, schreef de zanger erbij.

Euforisch

Ook op X toonden diverse BN’ers hun blijdschap na de 2-1-overwinning op de Turken. “Ik ben echt euforisch. Hup Holland Hup!”, schreef radio-dj Frank van der Lende. “GE WEL DIG! 2-1 voor Nld en door naar de halve finale”, deelde zangeres Marga Bult. “Proficiat mannen.” Ook columnist Özcan Akyol vierde feest op X. “Grote blij. En nu gebroederlijk met elkaar toeteren en achter Oranje gaan staan.”

Ik ben echt euforisch. Hup Holland Hup! — Frank van der Lende (@FrankvdLende) July 6, 2024

GE WEL DIG! 2-1 voor Nld en door naar de halve finale. Proficiat mannen. #NEDTUR — Marga Bult: Artiest-presentator-ex-verpleegkundige (@margabult) July 6, 2024

Alle tradities veranderen. Bij ons wordt het toeteren uitgebreid. #NEDTUR pic.twitter.com/kum1LVhbhZ — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) July 6, 2024

Songfestivalcommentator Cornald Maas maakte op X een verwijzing naar het optreden van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival in mei. “Sowieso staat Nederland voor de tweede keer dit jaar in de halve finale.”