Miljuschka viert jarige moeder Astrid Holleeder met collages uit de oude doos

Tekst: Denise Delgado

04/12/2025

Astrid Holleeder blaast vandaag zestig kaarsjes uit en daarom zet dochter Miljuschka Witzenhausen (40) haar op deze bijzondere dag uitgebreid in het zonnetje. Op Instagram deelt de tv-kok een reeks intieme foto’s van hen samen, vergezeld van een liefdevolle boodschap.

‘Van kapotte knieën tot grote levenskeuzes en onverwachte bochten: Jij bent er. Altijd,’ pent Miljuschka bij de reeks foto’s. ‘Jij bent niet alleen mijn moeder, maar ook mijn spiegel en eerlijkste stem.’ Ze is blij dat de buitenwereld eindelijk ziet wie Astrid écht is: ‘krachtig, knap en eigenwijs’.

Vallen en opstaan

De presentatrice bedankt haar moeder uitgebreid voor alles wat zij haar heeft meegegeven. ‘Dankjewel dat je me hebt laten zien hoe je breekt en weer heelt, hoe je valt en opstaat, hoe je wilt geven maar volhoudt en hoe je altijd liefhebt zonder voorwaarden.’

Bekenden en volgers stromen massaal toe in de reacties. Onder anderen Mariska Bauer en Britt Dekker laten warme felicitaties achter onder de post.

Jarenlang ondergedoken

Astrid Holleeder leefde jarenlang ondergedoken en liet zich pas afgelopen augustus voor het eerst weer herkenbaar zien, tijdens een item van RTL Boulevard. Die onverwachte en emotionele onthulling maakte veel los, vertelt Miljuschka in de reportage die destijds werd uitgezonden.

