Miljuschka Witzenhausen openhartig over ‘allergrootste trauma’

Voor Miljuschka Witzenhausen is de scheiding met de vader van haar twee kinderen het “allergrootste trauma” uit haar leven. Dat zegt de 38-jarige tv-maakster in de AD-bijlage Mezza.

Witzenhausen, zelf een kind van gescheiden ouders, “weet dat een slecht huwelijk tussen je ouders je echt kan opfokken”. Daarom is ze bewust vroeg bij de vader van haar kinderen weggegaan. “Mijn dochter was 2,5 en mijn zoon 5. Ik koos daar bewust voor, voelde me sterk: dit wordt hem niet, tussen ons. Ik wilde mijn kinderen daar niet in laten sudderen. Maar echt: je gaat dood van binnen. Je ideaalplaatje valt uiteen. Hartverscheurend vond ik dat.”

De eerste negen maanden na de scheiding heeft Witzenhausen naar eigen zeggen “amper eten kunnen binnenhouden”. “Ik kon het gewoon niet aan”, vertelt ze.

Haar ex-partner en zijzelf hebben de zaken nu goed geregeld, aldus Witzenhausen. “Ik vind: je kinderen bestaan uit twee DNA-sets, ik gun ze een goede band met hun vader. Maar ze waren jarenlang dag en nacht bij mij. Ineens moest ik ze delen. Die scheiding is echt mijn allergrootste trauma.” Inmiddels is de tv-kok al jaren samen met partner Philip.