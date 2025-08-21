K3 Show

Met déze artiesten zou K3 nog graag het podium willen delen

Tekst: Denise Delgado

21/08/2025

K3 ziet een samenwerking met Maan, Roxy Dekker of Kraantje Pappie helemaal zitten. Dat vertelden de zangeressen donderdag in de ochtendshow van ‘100% NL’, waar ze te gast waren als cohosts van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen.

Droomcollega

Julia hoefde niet lang na te denken en noemde meteen Maan als droomcollega. Ook Hanne droomt weg bij een K3-samenwerking. Zij vulde aan met Roxy Dekker en Kraantje Pappie: “Ik vind Kraantje Pappie gewoon zo cool, zo’n gave vent. En zijn muziek, ik hou daar wel van.”

De vraag kwam nadat K3 vorige week verrassend met Goldband optrad tijdens festival Rijvers in het Belgische Lievegem. Dat vonden ze best spannend, maar het publiek reageerde enthousiast. “Alle telefoons gingen de lucht in en mensen zongen luidkeels mee. Niet alleen het publiek, maar Goldband zelf natuurlijk ook. Het was echt een feestje!,” aldus Marthe.

