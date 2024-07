Kraantje Pappie opnieuw vader geworden

Kraantje Pappie en zijn vriendin Sarah zijn voor de tweede keer ouders geworden. Dat maakte de 38-jarige artiest bekend via Instagram. “Op 8 juli is onze tweede dochter geboren. Marly Chloé van der Zouwen Tiwow”, aldus Kraantje Pappie, die eigenlijk Alex van der Zouwen heet.

De artiest deelde op Instagram ook een foto van het pasgeboren meisje, zijn vriendin en zichzelf. In 2021 kreeg het stel al een dochter genaamd Maeve.

“Maeve verwachtte dat Marly geboren zou worden in een Elsa-jurk. Kan niet zeggen dat het er niet op lijkt”, grapt Kraantje Pappie. “Maeve & Marly: Double Trouble klinkt als een actie/komedie film waar we in gaan belanden. ZIN IN!!!”