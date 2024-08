Merel Westrik over invallen bij Sinterklaasjournaal: had liever gehad dat het niet nodig was

Merel Westrik vindt het presenteren van het Sinterklaasjournaal “geen onverdeeld vrolijke aangelegenheid”. Dat zegt de presentatrice zaterdag in De Telegraaf. Zij vervangt dit jaar Dieuwertje Blok, die langer moet herstellen nadat haar neus vanwege kanker moest worden geamputeerd.

“Ik help Dieuwertje graag zo lang ze het nodig heeft”, zegt Westrik in de krant. “Natuurlijk kijk ik er enorm naar uit om het allemaal mee te gaan maken. Het is bijzonder. Maar ik had natuurlijk liever gehad dat dit niet nodig was geweest.”

Drie tellen

Ook reflecteert de 44-jarige presentatrice op het moederschap. Zij heeft samen met RTL 4-presentator Pepijn Crone een dochter, Billie Mae (3). “Iedereen wordt zijn moeder”, merkt Westrik. “Ik hoor mezelf zeggen: ‘hier komen, je krijgt drie tellen’. Dat kreeg ik vroeger ook te horen. Het ene moment wil ik haar bij wijze van spreken kapot knuffelen. Dan is ze zo lief en aandoenlijk. Het volgende moment denk je: serieus, je drijft me tot waanzin. Ik vind het moederschap een van de heftigste dingen die ik ooit heb meegemaakt.”