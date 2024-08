Martien Meiland over grootste flop: ‘Hoort bij ondernemen’

Niet elk risico dat je als ondernemer neemt kan altijd lukken. Dat weet Martien Meiland maar al te goed. Want ondanks dat zijn familie menig succes voortbrengt, gaat het niet altijd zoals gewenst, vertelt hij deze week in Weekend. “Je steekt je kop boven het maaiveld uit en dan moet je maar hopen dat het gaat lukken.”

Ook al lijkt het soms anders te zijn, lang niet alles wat de familie Meiland aanraakt verandert in goud. Een mislukking waarvan ze hoge verwachtingen hadden? “De scheurkalender. We hebben vorig jaar een scheurkalender laten maken, dat was een grote flop,” aldus Martien, die deze tegenvaller ook goed kan relativeren. “Nou ja, dat weet je natuurlijk van tevoren niet. Dat is altijd zo met ondernemen. Je steekt je kop boven het maaiveld uit, je steekt je geld erin en dan moet je maar hopen dat het gaat lukken.”

Zoveelste verhuizing

Wat hopelijk geen flop wordt is de nieuwe villa die de familie momenteel aan het bouwen is. “In augustus volgend jaar gaan we pas verhuizen. Dat duurt nog even,” vertelt Martien. “Ik hoop wel een keer dat dit ons definitieve huis wordt, maar dat dacht ik met onze boeken na het derde boek ook en inmiddels zijn dat er al vier. Maar ik word nooit moe van het verhuizen, want dat duurt een paar dagen, dat zijn maar tijdelijke dingen. Dan is het weer voorbij.”

