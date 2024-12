Mariska Bauer schaamt zich niet voor botox

Waar de een ondanks duidelijke uiterlijke veranderingen bij hoog en laag beweert nooit aan zichzelf te laten sleutelen, is de ander er open over. Zoals Mariska Bauer. Zij is niet vies van een spuitje botox op z’n tijd. Al doet ze dit wel om een andere reden dan je zou denken, vertelt ze deze week in Weekend.

Er zijn maar weinig mensen die weten dat Mariska Bauer botox gebruikt. Maar dat is niet omdat ze zich daarvoor schaamt. Integendeel. “Iedereen gebruikt botox. Is dat zo erg? Ik vind dat echt niet erg hoor,” vertelt ze deze week in Weekend. Mariska gebruikt het zelf al jaren, maar niet om een per se cosmetische reden. “Tegen de hoofdpijn en dat soort dingen doe ik het. Ik ging fronsen en door dat knijpen had ik altijd hoofdpijn. Dat heb ik nu niet meer, dus het helpt. Ik kan ook weer prima in de zon kijken. Ik heb bijna geen zonnebril meer nodig.”

Crèmepje

Verder doet Mariska niet veel geks aan haar uiterlijk. Haar dagelijkse beautyroutine blijkt namelijk vrij simpel. “Een crèmepje, een dingetje. En verder is het zoals het is.”

