Maria Tailor daagt huisbaas voor de rechter om borg: ‘Hij liegt!’

Mode-ondernemer en realityster Maria Tailor (42), bekend van ‘The Real Housewives of Amsterdam’, ligt in de clinch met haar voormalige huisbaas. Ze stapte naar de rechter omdat ze nog steeds wacht op de terugbetaling van haar borg van maar liefst 6.000 euro.

Via Instagram deelt Maria openhartig dat ze dit nog nooit eerder heeft meegemaakt. ‘Mijn vorige huisbaas heeft mijn borg nooit teruggestort… We zijn ondertussen twee jaar verder.’

Beschuldiging van huisbaas

Maria woonde anderhalf jaar in het pand. Volgens haar voormalige verhuurder zou er flinke schade zijn achtergelaten, waardoor hij de borg mocht inhouden. Maar Maria is het daar absoluut niet mee eens. ‘Ik wilde hier een rechter over laten beslissen.’

Schade door programma

Tijdens de procedure kreeg ze naar eigen zeggen de meest opmerkelijke verwijten naar haar hoofd geslingerd. Zo zou de opnames van haar realityprogramma zelfs schade hebben veroorzaakt. ‘Mijn ex-huisbaas dacht dat cameramannen misschien op het aanrecht hadden gestaan, waar een barst in zat.’

Hoewel de zaak zwaar was, blijft Maria positief. ‘Al met al was het heel leerzaam en heb ik weer een stukje zelfdiscipline getoond, want ik wilde overal doorheen schreeuwen met: HIJ LIEGT.’

Hoe het verdergaat

De uitkomst van de rechtszaak is nog onzeker. Maria laat weten dat ze samen met haar ex-huisbaas alsnog probeert tot een oplossing te komen door naar de vermeende schade te kijken. ‘To be continued.‘

