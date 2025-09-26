Het Amsterdam Diner 2025 Inloop Maria Tailor

Maria Tailor daagt huisbaas voor de rechter om borg: ‘Hij liegt!’

Tekst: Denise Delgado

26/09/2025

Mode-ondernemer en realityster Maria Tailor (42), bekend van ‘The Real Housewives of Amsterdam’, ligt in de clinch met haar voormalige huisbaas. Ze stapte naar de rechter omdat ze nog steeds wacht op de terugbetaling van haar borg van maar liefst 6.000 euro.

Via Instagram deelt Maria openhartig dat ze dit nog nooit eerder heeft meegemaakt. ‘Mijn vorige huisbaas heeft mijn borg nooit teruggestort… We zijn ondertussen twee jaar verder.’

Beschuldiging van huisbaas

Maria woonde anderhalf jaar in het pand. Volgens haar voormalige verhuurder zou er flinke schade zijn achtergelaten, waardoor hij de borg mocht inhouden. Maar Maria is het daar absoluut niet mee eens. ‘Ik wilde hier een rechter over laten beslissen.’

De tekst gaat verder onder het Instagram-verhaal.

Scherm­afbeelding 2025 09 26 Om 10.53.47
Instagram: @mariatailor

Lees ook: Real Housewife Maria Tailor werd gewaarschuwd voor rapper Diddy

Schade door programma

Tijdens de procedure kreeg ze naar eigen zeggen de meest opmerkelijke verwijten naar haar hoofd geslingerd. Zo zou de opnames van haar realityprogramma zelfs schade hebben veroorzaakt. ‘Mijn ex-huisbaas dacht dat cameramannen misschien op het aanrecht hadden gestaan, waar een barst in zat.’

Hoewel de zaak zwaar was, blijft Maria positief. ‘Al met al was het heel leerzaam en heb ik weer een stukje zelfdiscipline getoond, want ik wilde overal doorheen schreeuwen met: HIJ LIEGT.’

Hoe het verdergaat

De uitkomst van de rechtszaak is nog onzeker. Maria laat weten dat ze samen met haar ex-huisbaas alsnog probeert tot een oplossing te komen door naar de vermeende schade te kijken. ‘To be continued.

Scherm­afbeelding 2025 09 26 Om 10.55.05
Instagram: @mariatailor

Meer weten over The Real Housewives of Amsterdam? Bekijk de video hieronder:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @MARIATAILOR

LEES OOK

Mariah Carey emotioneel bij release nieuw album: ‘Het is eindelijk zover’
Moeder Justin Bieber bidt voor hem op Instagram
Johan Derksen kijkt neer op familie André Hazes
Presentator Frits Spits stopt na 52 jaar als radiomaker

Uit andere media

Weekend Justin Bieber

Moeder Justin Bieber bidt voor hem op Instagram

De moeder van Justin Bieber heeft op Instagram een emotioneel bericht gedeeld. Pattie Mallette (50) richtte zich rechtstreeks tot haar zoon en schreef daarbij krachtige woorden van steun en gebed.
Party Patricia Paay

Gordon praat met Patricia Paay over haar moeilijke tijd

Op Instagram heeft Gordon een video gedeeld waarin hij samen met Patricia Paay kort terugblikt op de zware periode die zij achter de rug heeft. Patricia is al jarenlang een goede vriendin van hem en de zanger laat weten dat hij haar graag een steuntje in de rug wil geven.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Vriendin handen

Fleur is mantelzorger voor haar moeder met parkinsonisme

Fleur (50) is alleenstaand en heeft een dochter. Tot twee jaar geleden werkte ze als officemanager. Ze heeft haar eigen huis, maar feitelijk verblijft ze dag en nacht bij haar moeder (81), die parkinsonisme heeft. Omdat ze geen broers of zussen heeft, heeft ze niemand om de zorg mee te delen.
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise