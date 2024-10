Liz Snoijink (68) wil meer genieten en stopt voorlopig met acteren

Liz Snoijink stopt volgend jaar “een tijdje” met acteren. “Waarmee ik niet zeg dat ik definitief stop, nog niet. Maar ik wil nog van zoveel dingen in het leven genieten”, aldus de 68-jarige actrice in De Telegraaf-bijlage Vrij.

Snoijink was twee jaar uit beeld omdat zij behandelingen voor kanker moest ondergaan. Nu staat ze op het toneel met de voorstelling DOEK!. Sinds haar ziekte waardeert Snoijink “alles in het leven meer dan voorheen”. “Dus ook spelen”, stelt ze. Toch wil ze het even rustiger aan doen.

“De andere dingen waar ik van wil genieten, zijn er een beetje bij ingeschoten”, legt Snoijink uit. “Ik wil tijd met mijn man doorbrengen, met de honden wandelen, in de natuur zijn. Ik wil vrienden spreken, ook in het buitenland. Ik wil reizen maken.”

Geen alcohol meer

Een korte twee jaar lang onderging Snoijink chemotherapie, maar inmiddels voelt ze zich weer goed. “Mijn conditie is inmiddels weer beter. Ik ben me nog bewuster van mijn lichaam en wat ik moet doen en laten om me goed te voelen”, aldus Snoijink. Sinds de ziekte drinkt ze bijvoorbeeld geen alcohol meer. “Het mag wel, maar tijdens de chemo smaakte wijn niet meer goed en daarna dacht ik: waarom zou ik weer beginnen?”