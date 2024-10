Leontine Ruiters: ‘Stop nooit met voor jezelf zorgen’

Volgens Leontine Ruiters is het ontzettend belangrijk om te werken aan je innerlijke rust. Alleen met zelfzorg kom je er namelijk achter wie je bent en leer je ook wat je nodig hebt op moeilijke momenten. “Op het moment dat het minder gaat kun je daarop teruggrijpen. Het zijn handvatten,” vertelt ze deze week in Weekend.

Voor haar innerlijke rust doet Leontine Ruiters al jarenlang aan onder meer meditatie, yoga en cursussen. Aan jezelf werken is volgens haar een jarenlang proces waar je iedere keer weer wat van opsteekt. “Op het moment dat het minder gaat, kun je daar een beetje op teruggrijpen. Het zijn handvatten. Het mooie is dat als je zelfzorg gaat toepassen, je tijdens cursussen eruit pikt wat op dat moment voor jou belangrijk is. Daarom moet je ook nooit stoppen met voor jezelf te zorgen en dat ook blijven toepassen, ontdekken en blijven lezen en dergelijke.”

Kern en essentie

Volgens Leontine is het belangrijk om te weten wie je bent, zodat je ook in moeilijke situaties weet wat je nodig hebt. Maar ook zij, ondanks haar jarenlange investering in zelfzorg, was dat even kwijt. “Zeker wel. Ik denk dat dat ook voor jongeren belangrijk is, dat ze eerst eens goed moeten weten wie ze zijn in de kern en essentie. En wat ze willen. Waar word je blij en gelukkig van? Dat is uiteindelijk waar het om gaat.”

