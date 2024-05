Leontine Ruiters openhartig over scheiding: ‘Was heel verdrietig’

Marco Borsato is voor Leontine Ruiters “een hele grote liefde” geweest. Dat vertelt ze in het onlineprogramma Open Kaart van Robbert Rodenburg. “Maar ik geloof ook dat er nog wel een grote liefde op mijn pad gaat komen, absoluut.” Het stel maakte in 2020 bekend na een huwelijk van 22 jaar te gaan scheiden.

Momenteel is Ruiters vrijgezel, maar ze staat er in de toekomst zeker voor open om weer een relatie aan te gaan. Dat is echter niet altijd zo geweest. “Ik was heel verdrietig na onze scheiding, wij alle twee. Er was nog steeds heel veel liefde, er is nog steeds heel veel liefde”, vertelt Ruiters. “Ik moest echt voor mezelf kiezen.”

De 56-jarige Ruiters had het idee dat ze aan haar eigen ontwikkeling moest werken. “Maar dat wil niet zeggen dat er geen verdriet is”, vertelt ze.

De echte klap kwam pas een paar jaar na de scheiding echt bij haar binnen. “Ik heb me de eerste twee jaar na de scheiding heel fijn gevoeld en ik stond heel erg achter m’n keuze. En dat doe ik nog”, aldus Ruiters. “Alleen het echte verwerken en het echte besef dat je geen gezin meer bent, of in ieder geval in een andere vorm een gezin bent, dat hakt er op een gegeven moment heel erg in.”