Lee Towers over de grootste mislukking uit zijn carrière

Lee Towers mag dan zingen door een gouden microfoon, maar lang niet alles wat de zanger aanraakt verandert in goud. De grootste mislukking uit zijn carrière? “Mijn horecabedrijf in 1985. Hoe heb ik dat in mijn stomme kop kunnen halen?” reflecteert hij deze week in Weekend.

Lee Towers stond maar liefst 51 keer in Ahoy, maar toen hij het bijna veertig jaar geleden over een andere boeg wilde gooien kwam hij van een ijskoude kermis thuis. “De grootste mislukking uit mijn carrière? Mijn horecabedrijf in 1985. Het Lee Towers Palace. Het spreekwoord ‘schoenmaker blijf bij je leest’ is hier van toepassing. Ik heb het tweeënhalf jaar gedaan en met een grote scheur in mijn broek afscheid genomen. Ik heb de stekker eruit getrokken en ben weer gaan doen waar ik goed in was.”

Lees ook: Lee Towers geniet van shows ondanks gebroken heup

Stomme kop

Waarom is hij hier als zanger dan toch ooit aan begonnen? “Op een gegeven moment gaat het zo vloeiend dat alles wat je aanpakt een succes wordt. Maar achteraf denk ik: hoe heb ik het in mijn stomme kop kunnen halen om daar überhaupt aan te beginnen?”

Lees het hele interview met Lee Towers, waarin hij onder meer vertelt over zijn wensen voor de toekomst en de twee albums die hij nog op de plank heeft liggen, in Weekend nummer 26, vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.