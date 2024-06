Lee Towers geniet van shows ondanks gebroken heup

Lee Towers loopt door een gebroken heup wellicht wat moeilijk, maar tijdens de optredens die hij “vanaf een kruk” geeft gaat het dak er nog steeds vanaf. “Het gaat hartstikke goed”, zegt de 78-jarige zanger in gesprek met het ANP.

“Die heup is natuurlijk lastig, want lopen gaat moeizaam. Maar ik ben aan het revalideren.” De shows die Towers geeft, geven hem heel veel energie. “Ik ben een vakidioot. Het geeft me adrenaline.”

Towers is ook nog bezig met zijn boek, waar hij al jaren aan werkt. “Het werd steeds uitgesteld. Dan was er weer corona, dan iets anders.” Zoals het er nu naar uitziet, denkt hij: “Misschien moet het wel als ik 80 word. Dan is het een mooi moment.” Volgend jaar zit hij ook al vijftig jaar in de business. “Er zijn genoeg aanknopingspunten. We gaan er iets leuks van maken.”