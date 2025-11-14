Katja Schuurman Krullen

Katja Schuurman onthult zware periode achter Ademnood-succes: ‘Heel depressief’

Tekst: Denise Delgado

14/11/2025

In de nieuwste aflevering van ‘Ademnood’ kijken Katja Schuurman (50) en Babette van Veen (57) terug op hun tijd als Linda, Roos & Jessica. De meidengroep was begin jaren ’90 niet te ontlopen, maar voor Katja hing achter dat enorme succes een pijnlijke werkelijkheid. Terwijl Nederland haar zag als hét sekssymbool van GTST, worstelde zij in stilte met zware depressieve gevoelens.

Dertig jaar geleden konden Katja, Babette en de inmiddels overleden Guusje Nederhorst geen meter lopen zonder dat de straten volstroomden met fans. Hun hit Ademnood was niet van de radio te slaan. Maar achter de schermen voelde Katja zich allesbehalve gelukkig.

Ze vertelt hoe ze altijd lachte, zelfs als ze vanbinnen volledig instortte. “Ook als er kutdingen waren, deed ik dat, ook al was ik eigenlijk heel depressief” Zo vinden mensen ook dat haar lach ‘charmant’ is, maar daar denkt de actrice anders over. “Ik voel me niet zoals ik uitstraal.”

Lees ook: Katja Schuurman smelt bij foto dochter Sammie en haar vriendje

Dagboekjes

In oude dagboekjes leest Katja passages terug die haar nu opnieuw raken. “Ik kan de hele dag huilen. Wat ben ik de weg kwijt… Ik word van alles depressief,” leest ze zichtbaar geëmotioneerd voor.

De druk was zo groot dat ze haar lichaam soms expres pijn deed.  Zo heeft ze letterlijk haar ‘hoofd tegen de muur’ geslagen. “Ik voelde me zo machteloos, dat ik niet meer de zeggenschap had over mijn eigen leven.”

Sekssymbool

Het sekssymbool-label dat ze kreeg opgelegd, maakte alles nog zwaarder. “Zij was de droom van iedere jongen en man,” herinnert oud-GTST-collega Caroline de Bruijn zich. Maar voor Katja was dat imago vooral frustrerend. Ze wilde gezien worden als meer dan het beeld dat anderen van haar maakten.

Ook Johnny de Mol, die destijds nauw met haar werkte, zag hoe zwaar de roem haar viel. “De gekkigheid is heel leuk, totdat het iemand te veel wordt. Bij Guusje maakte ik me nooit zorgen, bij Katja wel. In de rust kwam de paniek.”

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Koning Charles viert 77e verjaardag met nieuwe foto
Prinses Kate pakt uit met grote filmsterren bij haar kerkdienst
Zware klap voor Emma Heesters: ‘Ik zal door mijn ziekte nooit zwanger worden’
Dít is het geslacht van het tweede kindje van Kaj Gorgels: ‘Dat wordt wat’

Uit andere media

Vriendin Loslaten

Deze sterrenbeelden kunnen moeilijk loslaten

Sommige mensen kunnen moeiteloos verder na een ruzie, een misgelopen kans of een verbroken relatie. Ze halen hun schouders op en gaan door met hun leven. En dan zijn er mensen die blijven nadenken, analyseren en voelen. Volgens de sterren zijn sommige tekens daar gevoeliger voor dan anderen.
Party Overhandiging Van Het Eerste Exemplaar Aan Peter R. De Vries

Broer van Peter R. de Vries blikt terug op overlijden Peter in podcast: ‘Tijd heelt wonden’

In de podcast Ode aan mijn broer wordt gezocht naar manieren om om te gaan met het verlies van een broer. In één van de afleveringen blikt Wouter de Vries, de broer van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries, openhartig terug op het intense verdriet na diens dood. “Tijd heelt wonden,” zegt hij, “maar…
Weekend Docu Ik Ben Influencer Inloop Kaj Gorgels Jessie Jazz

Dít is het geslacht van het tweede kindje van Kaj Gorgels: ‘Dat wordt wat’

Kaj Gorgels (35) en Jessie Jazz Vuijk (30) kunnen hun geluk niet op: ze krijgen er een tweede zoontje bij! In zijn podcast Geuze en Gorgels kon Kaj het geslacht van hun kindje niet langer voor zich houden. Toch ging het gesprek niet alleen over blijdschap. De presentator deelde ook iets verdrietigs, wat deze zwangerschap extra bijzonder maakt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise