Katja Schuurman onthult zware periode achter Ademnood-succes: ‘Heel depressief’

In de nieuwste aflevering van ‘Ademnood’ kijken Katja Schuurman (50) en Babette van Veen (57) terug op hun tijd als Linda, Roos & Jessica. De meidengroep was begin jaren ’90 niet te ontlopen, maar voor Katja hing achter dat enorme succes een pijnlijke werkelijkheid. Terwijl Nederland haar zag als hét sekssymbool van GTST, worstelde zij in stilte met zware depressieve gevoelens.

Dertig jaar geleden konden Katja, Babette en de inmiddels overleden Guusje Nederhorst geen meter lopen zonder dat de straten volstroomden met fans. Hun hit Ademnood was niet van de radio te slaan. Maar achter de schermen voelde Katja zich allesbehalve gelukkig.

Ze vertelt hoe ze altijd lachte, zelfs als ze vanbinnen volledig instortte. “Ook als er kutdingen waren, deed ik dat, ook al was ik eigenlijk heel depressief” Zo vinden mensen ook dat haar lach ‘charmant’ is, maar daar denkt de actrice anders over. “Ik voel me niet zoals ik uitstraal.”

Dagboekjes

In oude dagboekjes leest Katja passages terug die haar nu opnieuw raken. “Ik kan de hele dag huilen. Wat ben ik de weg kwijt… Ik word van alles depressief,” leest ze zichtbaar geëmotioneerd voor.

De druk was zo groot dat ze haar lichaam soms expres pijn deed. Zo heeft ze letterlijk haar ‘hoofd tegen de muur’ geslagen. “Ik voelde me zo machteloos, dat ik niet meer de zeggenschap had over mijn eigen leven.”

Sekssymbool

Het sekssymbool-label dat ze kreeg opgelegd, maakte alles nog zwaarder. “Zij was de droom van iedere jongen en man,” herinnert oud-GTST-collega Caroline de Bruijn zich. Maar voor Katja was dat imago vooral frustrerend. Ze wilde gezien worden als meer dan het beeld dat anderen van haar maakten.

Ook Johnny de Mol, die destijds nauw met haar werkte, zag hoe zwaar de roem haar viel. “De gekkigheid is heel leuk, totdat het iemand te veel wordt. Bij Guusje maakte ik me nooit zorgen, bij Katja wel. In de rust kwam de paniek.”

