Katja Schuurman smelt bij foto dochter Sammie en haar vriendje

Tekst: Denise Delgado

07/10/2025

Katja Schuurman (50) kon haar hart bijna niet bedwingen tijdens het concert van De Jeugd van Tegenwoordig. Op Instagram deelt de actrice een lief moment waarop haar dochter Sammie haar vriendje omhelst.

Sammie heeft verkering

‘Kijk eens wat een prachtig plaatje ik gisteren maakte van mijn dochter en haar liefje’, pent Katje bij de foto. Voor veel volgers is het een kleine verrassing: Sammie heeft een vriendje! De oudste dochter van Katja lijkt helemaal gelukkig. ‘Zo ontroerend lief, deze letterlijke ‘jeugd van tegenwoordig’,’ gaat Katja verder.

Sammie heeft nog een zusje

Sammie is de dochter die Katja kreeg samen met acteur Thijs Römer. In 2015 gingen Katja en Thijs uit elkaar. Kort daarna vond Thijs de liefde bij balletdanseres Igone de Jongh, terwijl Katja een relatie begon met kok Freek van Noortwijk. Katja en Freek trouwden, maar zijn inmiddels weer gescheiden. Samen kregen ze in 2020 een dochtertje: Coco Loulou.

