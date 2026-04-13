Kalvijn werkte keihard voor Men’s Health-cover, maar liep vooral hiertegenaan

Tekst: Denise Delgado

Kalvijn heeft flink alles op alles gezet voor zijn cover van ‘Men’s Health’. De YouTuber volgde tien weken lang een strak traject om topfit voor de dag te komen, maar juist het volgen van aanwijzingen bleek voor hem een uitdaging.

Kelvin Boerma, zoals hij echt heet, vertelt dat hij het lastig vindt als anderen hem zeggen wat hij moet doen. “Ik heb eigenlijk best moeite met mensen die me vertellen wat ik moet doen”, zegt hij. Die eigenschap merkt hij ook in zijn privéleven op. “In mijn relatie is dat soms ook een dingetje, dan denk ik al snel: doe het lekker zelf!”

Discipline

Toch werkte het dit keer anders voor hem. Omdat hij zelf verantwoordelijk was voor het eindresultaat, kon hij zich wel volledig geven aan het proces. Volgens Kalvijn helpt het juist als hij voelt dat iets echt op hem aankomt. Dan volgt de discipline vanzelf.

Mealpreppen

Opvallend genoeg zat de grootste uitdaging niet in het sporten of het dieet zelf, maar in alles eromheen. Tijdens het traject was Kalvijn net vader geworden van zoon Tobi. Vooral het mealpreppen vond hij in het begin pittig. “Vooral het mealpreppen was in het begin echt chaos. Ik dacht: hoe ga ik dit tien weken lang volhouden? Mijn vrije uren waren al schaars.”

Uiteindelijk kreeg hij daarbij hulp uit onverwachte hoek. Kalvijn schakelde zijn team in, waarna er thuis werd gekookt en maaltijden werden voorbereid. Zo kon hij zich vooral richten op het trainen, want dat deel kon hij naar eigen zeggen niet uit handen geven.

Dat hij net vader was geworden, hield hem uiteindelijk juist niet tegen. Hoewel de timing volgens hem niet ideaal was, zag hij ook dat er waarschijnlijk nooit een perfect moment zou komen. Omdat hij zich fit voelde, Tobi beter begon te slapen en Nina hem steunde, besloot hij er gewoon voor te gaan.

