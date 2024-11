Kalvijn en Nina Warink verwachten eerste kindje

YouTube-sterren Kalvijn en Nina Warink worden ouders. Dat maakten zij zaterdag bekend op Instagram. Ze delen een foto van hen samen met een foto van een echo. Het bijschrift is “+1”. Het koppel meldt niet wanneer de baby wordt verwacht.

Kalvijn (28) en Nina (28) trouwden in mei. Het stel is al dertien jaar samen. De bruiloft vond plaats in het Italiaanse Umbrië. Kalvijn had Warink in 2022 ten huwelijk gevraagd.

Kalvijn, van wie de echte naam Kelvin Boerma is, presenteerde in het verleden ook tv-programma’s als Avastars en The Talent Scouts op SBS6.