Presentator Kalvijn en Nina Warink in huwelijksbootje gestapt

Youtuber en presentator Kalvijn is zondag met zijn vriendin Nina Warink getrouwd. Het stel deelde maandag enkele foto’s van hun trouwdag op sociale media. De bruiloft vond plaats in het Italiaanse Umbrië.

Op de foto’s zijn de twee in bruidskleding te zien. Op de tweede foto kussen ze elkaar. Vorig jaar had Warink al bekendgemaakt dat de bruiloft dit jaar zou plaatsvinden. Kalvijn had Warink in 2022 ten huwelijk gevraagd. Onder het bericht delen veel bekende Nederlanders felicitaties voor het pasgetrouwde koppel.

De 27-jarige Kalvijn, wiens echte naam Kelvin Boerma is, presenteerde in het verleden onder meer de tv-programma’s Avastars en The Talent Scouts op SBS6.