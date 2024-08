John van den Heuvel: ‘Zonde dat ruzie met Peter R. de Vries voortsuddert’

Tijdens de onthulling van het monument van Peter R. De Vries half juli was John van den Heuvel niet aanwezig. De misdaadverslaggever had daar geen behoefte aan, omdat hij door een ruzie met Peter een slechte verstandhouding heeft met diens nabestaanden. “Royce en ik zullen nooit beste vrienden worden,” bekent hij deze week in Weekend.

John en Peter kenden elkaar 31 jaar. “Ik kijk terug op dertig mooie jaren. We hebben goede herinneringen met elkaar gedeeld. Alleen dat ene jaar was heel vervelend. Zeker achteraf. En dat het zo voortsuddert in de ogen van zijn nabestaanden vind ik jammer.” Dat laatste jaar van hun vriendschap kregen de mannen ruzie over het feit dat Peter vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. werd in het proces tegen Ridouan Taghi.

Lees ook: John van den Heuvel maakt realityserie met Gordon

Band herstellen

“Ik heb lang gehoopt dat de ruzie die we hadden ooit zou worden opgelost. Dat onze band hersteld zou worden en er weer normaal contact zou zijn, ook nu met de nabestaanden.” Maar dat laatste helaas lijkt er niet in te zitten. “Royce en ik zullen nooit beste vrienden worden.” John had de huidige situatie liever anders gezien. “Maar goed, je kunt mensen niet dwingen. Het is niet anders.”

Lees het hele interview met John van den Heuvel, waarin hij onder meer ingaat op de kritiek op de soap van Gordon, waarvan hij producent is, in Weekend nummer 33, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.